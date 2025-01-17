Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2025 yılının 18-19 Ocak tarihlerinde yurt genelinde beklenen hava durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Ülkenin kuzey kesimleri ve Karadeniz bölgesinin çeşitli yerlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının ise yağmur ve sağanak yağışla geçmesi öngörülüyor. Bunun yanı sıra, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı yaşanması bekleniyor.

Buzlanma, don ve sis

İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları beklenirken, pus ve yer yer sis de meydana gelebilecek. Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi olduğu belirtiliyor.

Hava sıcaklıklarının, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da mevsim normallerine yakın, diğer yerlerde ise normallerinin 2-5 derece üzerinde olması öngörülüyor.

Önemli uyarılar:

Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek yamaçlarında çığ tehlikesine karşı tedbirli olunmalı.

Buzlanma ve Don: İç ve doğu bölgelerdeki buzlanma ve don olayları nedeniyle yolda kayma ve trafik kazalarına karşı dikkatli olunması önem taşıyor.