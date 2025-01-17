CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasının ardından belediye önünde açıklama yaparak, “Yaptığımız tutukluluğa itiraz neticesinde Beşiktaş Belediye Başkanımızın göreve dönmesini bekliyoruz. Başkanımız dönene kadar tamamı Cumhuriyet Halk Partili olan meclis üyeleri içerisinden vekil seçilecek” dedi.

Pazartesi sabahı şafak operasyonuyla gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, dün gece tutuklandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla bu sabah belediyede toplantı yapıldı.

Toplantı sonrası CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, belediye önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Özel’in bugünkü programlarını iptal ederek MYK’yi İstanbul İl Başkanlığı’nda toplantıya çağırdığını belirten Çelik’in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Meclis üyeleri içinden vekil seçilecek"

- Yaptığımız tutukluluğa itiraz neticesinde Beşiktaş Belediye Başkanı’mızın göreve dönmesini bekliyoruz. Başkanımız dönene kadar tamamı Cumhuriyet Halk Partili olan meclis üyeleri içerisinden vekil seçilecek. Seçilen vekil ve tüm meclis üyelerimizle, bürokratlarla belediye hizmetleri kesintisiz bir biçimde Beşiktaş’ta devam edecektir.

- Beşiktaş’taki hem temel belediyecilik hizmetleri hem sosyal demokrat belediyecilik uygulamaları ve özellikle mevcut siyasi iktidarın emekliyi, emekçiyi yoksulluğa ve sefalete sürüklediği bu dönemde sosyal desteklerle Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş halkının yanında olmaya devam edecektir.

"AK Partili belediyelerdeki o ihaleler de incelenecek mi?"

- Rıza Başkan’ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen iş adamı, yani bir organize suç işlediği söylenen iş adamı ve onun şirketleri, onlarca kamu kurumundan ve çok sayıda AK Partili belediyeden de ihale almış durumda. Buradan sormak istiyorum. Örneğin Trabzon Belediyesi’nde, Isparta Belediyesi’nde, İstanbul’un Bahçelievler Belediyesinde çok yakın tarihte ihale aldığı bu incelemeler gerçekleşecek mi? AK Partili belediyelerdeki o ihaleler de incelenecek mi? Kamuoyuna bunu açıklamak zorundalar.

Beşiktaşlılara teşekkür etti; Özer ve Akpolat'a selam yolladı

- Adaletin herkes için eşit şekilde uygulanıp uygulanmadığını kamuoyuyla paylaşmak zorundalar. Son olarak günlerdir buraya gelerek demokrasi mücadelemize sahip çıkan, millet iradesine sahip çıkan bütün Beşiktaşlılara, bütün İstanbullulara yürekten teşekkür ediyorum. Buradan cezaevine Rıza Polat Başkanımıza ve Esenyurt’taki belediye başkanımız Ahmet Özer’e selamlarımı iletiyorum.