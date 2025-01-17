ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) uzayda mahsur kalan iki astronotundan Suni Williams, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) geçirdiği yedi ayın ardından ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi.

NASA TV'nin, ISS'den yayımladığı görüntülerde, Butch Wilmore ile 7 aydır istasyonda mahsur kalan Williams'ın, uzay yürüyüşü yaptığı anlar yer aldı.

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderildi. Ancak Starliner'da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelendi ve NASA kapsülün boş dönmesi direktifini verdi.

İki astronotun, görevi devralan SpaceX'in yedek kapsülü fırlatma tarihinin ertelenmesi üzerine dünyaya dönüşlerinin mart sonu veya nisan başına kadar mümkün olmayacağı, uzay istasyonunda kalacakları sürenin yaklaşık 10 ayı bulacağı öngörülüyor.