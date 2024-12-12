UEFA Avrupa Ligi’nde zorlu bir sezon geçiren Beşiktaş, 6. hafta mücadelesinde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’e konuk oluyor. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa’daki kötü gidişatını sonlandırmak ve play-off aşamasına kalma yolunda avantaj sağlamak için galibiyet peşinde. Mücadele, 12 Aralık Perşembe günü TSİ 23.00’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Eksikler dikkat çekiyor

Beşiktaş’ta önemli eksikler var. Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Emirhan Topçu’nun durumu belirsizliğini korurken, cezalı olan Arthur Masuaku ve sakatlığı devam eden Ciro İmmobile kadroda yer almayacak. Ayrıca, Fenerbahçe derbisinde galibiyet golünü atan Alex Oxlade-Chamberlain, UEFA listesinde yer almadığı için bu maçta forma giyemeyecek.

Avrupa’da zor bir sezon

Avrupa’da 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Beşiktaş, 6 puanla 22. sırada bulunuyor. Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ise 7 puanla 17. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda puan alarak ilk 24 takım arasına kalmak ve play-off aşamasına katılmak için kritik bir mücadele verecek.

Muhtemel 11

Beşiktaş’ın Bodo/Glimt karşısında sahaya şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Mert, Svensson, Tayyip, Emirhan, Zaynutdinov, Salih, Al Musrati, Rafa Silva, Gedson, Muçi, Semih

Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı yayın bilgisi

Aspmyra Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Beşiktaş, kritik maç öncesi moral bulduğu Fenerbahçe derbisi galibiyetini bu maça taşımayı ve Avrupa’daki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.