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İşte her iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11 'ler:

Beşiktaş , UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt deplasmanında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Siyah-beyazlılar, grup aşamasındaki hedefi doğrultusunda bu zorlu mücadeleyi kazanmayı amaçlıyor.

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