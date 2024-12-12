Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt deplasmanında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Siyah-beyazlılar, grup aşamasındaki hedefi doğrultusunda bu zorlu mücadeleyi kazanmayı amaçlıyor.

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İşte her iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler:

Bodo/Glimt:

  • Haikin
  • Sjovold
  • Bjortuft
  • Gundersen
  • Bjorkan
  • Berg
  • Evjen
  • Saltnes
  • Zinckernagel
  • Hauge
  • Hogh

Beşiktaş:

  • Ersin
  • Svensson
  • Tayyip Talha
  • Emirhan
  • Bahtiyar
  • Al Musrati
  • Ndour
  • Gedson
  • Onur
  • Rafa Silva
  • Semih
Kaynak: HABER MERKEZİ