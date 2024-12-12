Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt deplasmanında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Siyah-beyazlılar, grup aşamasındaki hedefi doğrultusunda bu zorlu mücadeleyi kazanmayı amaçlıyor.
İşte her iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler:
Bodo/Glimt:
- Haikin
- Sjovold
- Bjortuft
- Gundersen
- Bjorkan
- Berg
- Evjen
- Saltnes
- Zinckernagel
- Hauge
- Hogh
Beşiktaş:
- Ersin
- Svensson
- Tayyip Talha
- Emirhan
- Bahtiyar
- Al Musrati
- Ndour
- Gedson
- Onur
- Rafa Silva
- Semih
Kaynak: HABER MERKEZİ