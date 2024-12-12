Denizli Yörükleri İl Beyi Ramazan Karaduman’ın ev sahipliğinde düzenlenen ‘Yaren Gecesi’, Yörük kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Honaz ilçesinin Kocabaş Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Etkinlik, yüzlerce Yörük’ü bir araya getirerek renkli bir geceye sahne oldu.

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Ozan Nihat’ın doğaçlama türküleriyle başlayan geceye, Sultan Torun’un sazı ve sözüyle Yörükler unutulmaz anlar yaşadı. Ayrıca Denizli ve Ege Bölgesi’ne ait halk oyunlarının sergilendiği gecede, düzenlenen yarışmalarla eğlenceli dakikalar yaşandı. 

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Kaynak: İHA