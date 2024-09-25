Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonun ilk maçına Karadağ temsilcisi Buducnost karşısında çıkmaya hazırlanıyor. EuroCup’ta başarı hedefleyen siyah-beyazlı ekip, Dusan Alimpijevic yönetiminde hem ligde hem de Avrupa’da iddialı bir kadroyla mücadele edecek. Kadrosunda Jonah Mathwes, Derek Needham, Kyle Allman, Yiğit Arslan, Kelan Martin, Conor Morgan ve Kerem Konan gibi önemli oyuncular bulunan Beşiktaş, sezonun ilk sınavını BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde verecek.

Maç 25 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de başlayacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Geçen sezon yarı finalde elendi

Geçen sezon turnuvada yarı finale kadar yükselen Beşiktaş, Dreamland Gran Canaria ve Hapoel Shlomo Tel Aviv'i eleyerek başarılı bir performans sergilemişti. Siyah-beyazlılar, yarı finalde Fransız temsilcisi JL Bourg’a elenerek finale kalmayı kıl payı kaçırmıştı.