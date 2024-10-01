Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci hafta mücadelesinde Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Maç, 3 Ekim Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak. Bu önemli karşılaşmayı, İskoçya Futbol Federasyonu’ndan John Beaton yönetecek.

Beaton’ın yardımcılıklarını Daniel McFarlane ve David McGeachie üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Christopher Graham olacak. VAR koltuğunda Nicholas Walsh, AVAR görevinde ise Steven McLean yer alacak.

Beşiktaş, zorlu Frankfurt deplasmanından galibiyetle dönmeyi ve Avrupa Ligi’ndeki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.