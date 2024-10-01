Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci hafta mücadelesinde Letonya temsilcisi RFS ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç, 3 Ekim Perşembe günü Letonya’nın Daugava Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 19.45'te başlayacak. Bu kritik karşılaşmayı, Slovakya Futbol Federasyonu’ndan Filip Glova yönetecek.

Glova’nın yardımcıları Daniel Polacek ve Peter Bednar olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Lukas Dzivjak olarak belirlendi. VAR görevinde Michal Ocenas, AVAR görevinde ise Martin Dohal yer alacak.

Galatasaray, deplasmanda alacağı galibiyetle Avrupa Ligi'nde avantaj sağlamak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Letonya'dan 3 puanla dönmeyi hedefliyor.