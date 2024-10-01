Eski Beşiktaş Başkanı ve iş insanı Fikret Orman, Beşiktaş'ta kirada oturduğu evle ilgili yaşanan anlaşmazlık nedeniyle ev sahibiyle mahkemelik oldu. Orman, sözleşmesi bitmeden evi boşalttığı gerekçesiyle ev sahibine tazminat ödemek zorunda kaldı.

Ev sahibi Fikret Orman'a dava açtı

Sabah gazetesinin haberine göre, S.B., Beşiktaş’taki evini 2012 yılında dolar üzerinden Fikret Orman’a kiralamıştı. Ancak 2016 yılında Orman, sözleşmeye uymayarak evi erken tahliye edince taraflar arasında anlaşmazlık çıktı. S.B., tahliye sonrasında 3 ay 15 günlük kira bedeli ve evde oluşan zararlar için Orman’a dava açtı.

Mahkeme 18 bin dolar ceza verdi

Orman, mahkemeye sunduğu savunmasında, evi sözleşme süresinin sonunda boşalttığını ve ev sahibinin haksız kazanç elde etmeye çalıştığını iddia etti. Ancak mahkeme, evin hor kullanıldığına ve 15 günlük kira borcunun ödenmediğine hükmederek, depozito bedeli düşüldükten sonra Fikret Orman’ın ev sahibine yaklaşık 18 bin dolar ödemesine karar verdi.