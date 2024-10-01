Ticaret Bakanlığı'nın Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen yenilenmiş ürün sistemi, uluslararası arenada büyük bir başarıya imza attı. Dünya Bankası ve Uluslararası Tüketici Koruma ve Uygulama Ağı (ICPEN) tarafından düzenlenen Tüketicinin Korunması Yarışması'nda, bu sistem "üçüncü taraflarla işbirliği" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yarışmanın 10 yıldır tüketicinin korunması alanındaki iyi uygulamaları ve sektörel uyumu teşvik etmek amacıyla düzenlendiği belirtildi. Türkiye'nin yenilenmiş ürün sistemi sayesinde elde ettiği başarı, bu alandaki önemli adımları ve işbirliklerini ortaya koydu.

Yenilenmiş ürün sistemiyle hem tüketici hem çevre kazanıyor

2020 yılında devreye alınan yenilenmiş ürün sistemi, özellikle cep telefonu ve tablet gibi teknolojik cihazların belirli standartlara göre yenilenerek tüketicilere sunulmasını hedefliyor. Bu sayede ithalatın azaltılması, ürünlerin kullanım ömrünün uzatılması ve çevreye verilen zararların minimuma indirilmesi amaçlanıyor. Uygulamanın başarısıyla birlikte bilgisayarlar, akıllı saatler, modemler ve oyun konsolları da bu sisteme dahil edildi.

Bakanlık açıklamasında, yetkilendirilmiş 22 yenileme merkezi aracılığıyla ürünlerin güvenli ve garantili şekilde tüketicilere ulaştırıldığı vurgulandı. Bakanlık, önümüzdeki dönemlerde de öncü uygulamalarla hem tüketicilerin korunmasına hem de çevreye olan katkılarını artırmayı sürdüreceğini belirtti.