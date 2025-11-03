Türk futbolu son günlerde bahis skandallarıyla çalkalanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarıyla gündeme gelen 152 aktif bahisçi hakem iddiasının ardından, bu kez Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi üzerinden yeni bir tartışma başladı.

Kıbrıs merkezli şirketin oranı dikkat çekti

İddiaya göre, Kıbrıs merkezli bir online bahis şirketi, derbi başlamadan yaklaşık iki saat önce,

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın kırmızı kart görmesi üzerine 1’e 1000 oran belirledi.

Sergen Yalçın’ın maçın ilk yarısında kırmızı kartla oyundan atılmasıyla birlikte bu oran sosyal medyada gündem oldu.

“Böyle tesadüf olmaz” tepkisi

Derbinin ardından sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı.

Kullanıcılar, “Böyle tesadüf olmaz”, “Türk futbolu nereye gidiyor?”, “Bahis şirketleri bu kadar mı içeriden bilgi alıyor?” gibi tepkiler gösterdi.

Olay, TFF’nin devam eden bahis soruşturmasıyla birleşince kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

TFF’nin ‘bahisçi hakem’ soruşturması derinleşiyor

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada,

profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğunu,

bunlardan 152’sinin ise aktif olarak bahis oynadığını duyurmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu açıklamanın ardından hakemler hakkında resmî soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, bu hakemlerin maçlara etki edip etmedikleri inceleniyor.

Bahis şirketine yönelik inceleme çağrısı

Derbi sonrası gündeme gelen iddialar, bahis şirketlerinin içeriden bilgi aldığı yönündeki şüpheleri güçlendirdi.

Spor hukukçuları ve federasyon yetkilileri, Kıbrıs merkezli şirketin oran belirleme sürecinin incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Bazı yorumcular ise bu durumun, “bahis manipülasyonu” olasılığına işaret ettiğini belirtti.

Türk futbolunda ‘bahis gölgesi’ büyüyor

Son dönemde ardı ardına patlak veren bu gelişmeler, Türk futbolunun disiplin, denetim ve etik konularında ciddi bir sınavdan geçtiğini ortaya koyuyor.

TFF’nin yürüttüğü geniş çaplı incelemenin önümüzdeki haftalarda hakem camiası ve bahis sektörü üzerinde etkili sonuçlar doğurması bekleniyor.