Galatasaray’da devre arasında ve sezon sonunda sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.

Sarı-kırmızılıların Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için ayrılık kararı aldı.

Gabriel Sara’dan menajerine talimat

Edinilen bilgilere göre, Gabriel Sara menajerine yeni bir takım bulması için resmî talimat verdi.

İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A’dan birkaç kulübün oyuncuya ilgisi bulunuyor.

Sara’nın, yaz transfer döneminde Galatasaray’dan ayrılarak Avrupa’da forma giymek istediği öğrenildi.

Premier Lig ekiplerinden ilk temas

Ara transfer döneminde 3 Premier Lig kulübü, Gabriel Sara için Galatasaray yönetimiyle temasa geçmişti.

Sarı-kırmızılılar o dönemde satışa onay vermemiş, ancak teklifleri değerlendirmeye almıştı.

Yönetimin, yaz döneminde uygun bir bonservis teklifi gelmesi hâlinde transfere yeşil ışık yakabileceği belirtiliyor.

Yüksek bonservis beklentisi

Galatasaray, 2024 yazında Norwich City’den 18 milyon Euro bedelle transfer ettiği Gabriel Sara için yüksek bir satış bedeli bekliyor.

Yönetim, 25 yaşındaki oyuncudan en az 25 milyon Euro gelir elde etmeyi hedefliyor.

Galatasaray performansı

Sarı-kırmızılı forma altında şu ana kadar 59 resmi maça çıkan Gabriel Sara,

bu karşılaşmalarda 3 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray, kısa süre önce oyuncunun sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmıştı.

Yeni rota: İngiltere veya İtalya

Gabriel Sara’nın önceliği Premier Lig olurken, İtalya Serie A’dan da güçlü taliplerin bulunduğu ifade ediliyor.

Yıldız oyuncu, sezon sonuna kadar Galatasaray formasıyla mücadele ettikten sonra Avrupa’da “üst düzey bir kulübe transfer olmayı” planlıyor.

Galatasaray’da devre arasında ve sezon sonunda sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.

Sarı-kırmızılıların Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için ayrılık kararı aldı.