Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Sarper Barış Saka görev yapacak.
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN VAR HAKEMİ AÇIKLANDI! FB BJK DERBİSİNİN VAR HAKEMİ KİM?
Süper Lig’in 11. haftasında futbolseverlerin heyecanla beklediği Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde hakem kadrosu açıklandı.
Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak dev maçta, VAR (Video Yardımcı Hakem) olarak Sarper Barış Saka görev yapacak.
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN HAKEM KADROSU BELLİ OLDU
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde görev alacak hakemler şöyle açıklandı:
- Hakem: Ali Yılmaz
- Yardımcı Hakemler: İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken
- Dördüncü Hakem: Direnç Tonusluoğlu
- VAR: Sarper Barış Saka
- AVAR: Serkan Çimen, Oğuzhan Çakır
Hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.
FB BJK DERBİSİ ÖNCESİ SON DURUM NE?
İki takım da derbiye tam kadro hazırlanırken, ligin zirvesini yakından ilgilendiren mücadeleye büyük ilgi bekleniyor.
Beşiktaş taraftarı Tüpraş Stadyumu’nu tamamen doldururken, Fenerbahçe taraftarına da deplasman tribününde yer ayrıldı.
TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ
TFF Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında Video Yardımcı Hakem olarak Sarper Barış Saka görevlendirilmiştir” ifadeleri yer aldı.