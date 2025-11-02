Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi heyecanı yaşanacak. Dev maç öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), mücadelenin VAR hakemi olarak Sarper Barış Saka’nın görevlendirildiğini açıkladı.

Taraftarlar ise “Sarper Barış Saka kimdir, kaç yaşında, daha önce hangi maçlarda görev yaptı?” sorularının yanıtını araştırıyor.

Sarper Barış Saka kimdir, kaç yaşında?

Sarper Barış Saka, 24 Ekim 1983 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi.

Hakemlik kariyerine 2007 yılında Antalya bölgesinde başladı.

Saka, 21 Kasım 2015 tarihinde ilk Süper Lig maçında orta hakem olarak görev yaptı.

Sarper Barış Saka’nın Beşiktaş karnesi

Sarper Barış Saka, bugüne kadar Beşiktaş’ın 5 maçında orta hakem, 4 maçında ise VAR hakemi olarak görev aldı.

Orta hakem olarak yönettiği maçlarda: 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet Beşiktaş toplam 14 sarı kart gördü, 1 penaltı kazandı.

VAR hakemi olarak görev yaptığı maçlarda: 3 beraberlik, 1 galibiyet elde edildi.



Sarper Barış Saka’nın Fenerbahçe karnesi

Saka, Fenerbahçe’nin 3 maçında orta hakem, 6 maçında VAR hakemi olarak görev aldı.