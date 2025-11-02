Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 11.42’de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntı, Balıkesir merkezinin yanı sıra Manisa, İzmir ve Çanakkale gibi çevre illerden de hissedildi.

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk, can veya mal kaybı yaşanmadı.