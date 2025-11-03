Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi nefes kesti. Siyah-beyazlılar 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı, Fenerbahçe maçı 3-2 kazanarak büyük bir geri dönüşe imza attı.
DERBİDE GOL YAĞMURU: FENERBAHÇE GERİDEN GELİP KAZANDI
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede kazanan taraf 3-2’lik skorla Fenerbahçe oldu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş, 5. dakikada El Bilal Toure’nin golüyle öne geçti. 22. dakikada Emirhan Topçu’nun fileleri havalandırmasıyla fark ikiye çıktı.
Ancak siyah-beyazlı ekipte işler kısa sürede tersine döndü. 27. dakikada Orkun Kökçü doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
KIRMIZI KARTLAR DERBİYİ GERDİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da 28. dakikada hakeme yönelik sert itirazları sonrası kırmızı kartla saha dışına gönderildi.
Bu dakikadan sonra kontrolü ele alan sarı-lacivertliler, 32. dakikada İsmail Yüksek’in golüyle farkı bire indirdi.
45+3. dakikada Marco Asensio’nun şık vuruşuyla skor 2-2’ye geldi.
JHON DURAN FENERBAHÇE’YE GALİBİYETİ GETİRDİ
İkinci yarıda da baskısını sürdüren Fenerbahçe, 83. dakikada Jhon Duran’ın golüyle öne geçti.
Kalan dakikalarda Beşiktaş’ın çabaları sonuç vermedi ve maç 3-2 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.
Bu galibiyetle sarı-lacivertli ekip puanını 25’e yükselterek ikinci sıraya yerleşti.
Beşiktaş ise 17 puanda kalarak altıncı basamakta haftayı kapattı.
Fenerbahçe önümüzdeki hafta Kayserispor’u konuk edecek.
Beşiktaş ise Antalyaspor deplasmanında moral arayacak.