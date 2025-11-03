2025-2026 kış dönemi için kış lastiği takma zorunluluğu tarihleri güncellendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uygulamanın bu yıl 15 Kasım’da başlayıp 15 Nisan’a kadar süreceğini açıkladı. Kurala uymayanlara 5 bin 856 TL ceza kesilecek.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU TARİHLERİ GÜNCELLENDİ

Kasım ayının gelmesiyle birlikte sürücüler kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarihi araştırmaya başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2025-2026 dönemi için kış lastiği takma zorunluluğunun tarihlerini yeniledi.

Yeni düzenlemeye göre, şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu bu yıl 15 Kasım’da başlayacak ve 15 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek.

HUSUSİ ARAÇLAR ZORUNLULUK KAPSAMINDA MI?

Bakanlık açıklamasında, uygulamanın yalnızca yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçları kapsadığı belirtildi.

Hususi araçlar için zorunlu tutulmayan bu uygulama, sürüş güvenliği açısından yine de tavsiye ediliyor.

Kış koşullarında fren mesafesini kısaltan ve yol tutuşunu artıran kış lastiklerinin, özel araç sahipleri tarafından da takılması öneriliyor.

BAKAN URALOĞLU: “UYGULAMA SÜRESİ 4 AYA DEĞİL, 5 AYA ÇIKARILDI”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Zorunlu kış lastiği uygulaması bu yıl 15 Kasım’da başlayacak ve 15 Nisan’da sona erecek. Böylece süreyi 4 aydan 5 aya çıkardık. Uygulama, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için geçerli olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz.”

IŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Bakan Uraloğlu, uygulamanın il sınırları içerisinde Valilikler tarafından belirleneceğini hatırlatarak şu açıklamayı yaptı:

“Valilikler, Bakanlık olarak belirlediğimiz tarih aralığındaki sürenin öncesinde veya sonrasında birer ay ekleme yapabilir. Bu nedenle sürücülerimizin duyuruları dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor.” Altın fiyatları yükselecek mi? Gram ve ons altın 2025’te ne olacak? Yapay zekadan çarpıcı öngörüler İçeriği Görüntüle

Kurala uymayan sürücülere 5 bin 856 TL idari para cezası uygulanacak.