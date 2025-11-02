Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi iki takımın maç kadrosu ve muhtemel ilk 11’leri netleşti. Beşiktaş sahaya tam kadro çıkarken, Fenerbahçe’de üç eksik var. Derbi öncesinde iki takımda da ikişer futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ ÖNCESİ SON DURUM

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi bu akşam Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, derbiye tam kadro hazırlanırken; Domenico Tedesco’nun ekibi Fenerbahçe’de üç önemli eksik bulunuyor.

Derbi öncesinde her iki takım da puan sıralamasında üst sıraları hedefliyor.

Beşiktaş 17 puanla 6. sırada, Fenerbahçe ise 22 puanla 3. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK VAR MI?

Siyah-beyazlı ekipte derbi öncesi sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Rafa Silva, takımla birlikte çalışmalara katıldı ve derbide forma giyebilecek durumda.

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde bu sezon ligde 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

Yalçın, Fenerbahçe karşısında galibiyet alarak zirve yarışına yeniden dahil olmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE’DE 3 EKSİK Mİ VAR?

Fenerbahçe cephesinde ise Mert Hakan Yandaş, antrenman eksiği nedeniyle kadroda yer almayacak.

Ayrıca kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da derbiye dahil edilmeyen isimler arasında.

Teknik direktör Domenico Tedesco, bu sezon ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlik alarak namağlup unvanını koruyor.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş deplasmanında galip gelerek liderlik yarışında farkı azaltmak istiyor.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11’LER

Beşiktaş (Muhtemel 11):

Ersin – Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz – Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü – Cengiz Ünder, Rafa Silva, Vaclav Cerny – El Bilal Toure

Fenerbahçe (Muhtemel 11):

Ederson – Semedo, Milan Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown – Edson Alvarez, İsmail Yüksek – Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu – En-Nesyri

BJK VE FB'DE SARI KART SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR KİMLER?

Beşiktaş’ta:

Felix Uduokhai ve Emirhan Topçu sarı kart sınırında bulunuyor.

Bu oyuncular derbide kart görmeleri halinde, bir sonraki hafta oynanacak Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçe’de:

İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde sınırda yer alıyor.

İki futbolcu da Beşiktaş derbisinde kart görürse, Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

TEKNİK ADAMLARDAN DERBİ ÖNCESİ MESAJLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbi öncesi yaptığı kısa açıklamada, “Kazanarak moral bulmak ve taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz.” dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ise, “Zor bir deplasman olacak ama takım olarak iyi bir ritimdeyiz. Kazanmak için sahada olacağız.” ifadelerini kullandı.

DERBİ ÖNCESİ TAKIM PERFORMANSLARI

Beşiktaş’ın son 5 maçı:

2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet

2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet Fenerbahçe’nin son 5 maçı:

3 galibiyet, 2 beraberlik

İki takım da form grafiği açısından yüksek bir motivasyona sahip. Derbi öncesinde hücum hattında yüksek tempolu bir oyun bekleniyor.