Yapılan kontrollerde 150 motosiklet sürücüsüne çeşitli trafik maddelerinden ceza kesildi. Ayrıca eksiklikleri tespit edilen 5 motosiklet trafikten men edildi.

Çeşme Trafik Şube Amirliği ekipleri, son günlerde hem gündüz hem de gece saatlerinde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde yaklaşık bin motosiklet kontrol edildi.

İzmir’in Çeşme ilçesinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde eksikleri bulunan sürücülere toplam 545 bin 620 lira para cezası uygulandı.

