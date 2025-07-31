Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynayacağı kritik mücadele öncesi son hazırlık maçında İtalya temsilcisi Lazio ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Maçta tansiyon yükseldi

Fenerbahçe'nin Lazio karşısındaki galibiyetinde tek gol İrfan Can Kahveci’den gelirken, mücadelenin son dakikaları gergin anlara sahne oldu. Ceza sahasında yaşanan bir pozisyonda Fred ile En-Nesyri arasında tartışma yaşandı.

Kameralara da yansıyan görüntülerde, En-Nesyri’nin Fred’e sert şekilde tepki gösterdiği, araya giren takım arkadaşları Amrabat ve İrfan Can Eğribayat’ın olayları yatıştırmaya çalıştığı görüldü.

En-Nesyri sakinleştirildi

Pozisyon öncesi köşe vuruşu için hazırlık yapan Lazio, Fred ile En-Nesyri arasındaki gerginliğin ardından oyuna kısa bir ara verilmek zorunda kaldı. En-Nesyri, arkadaşlarının müdahalesiyle güçlükle sakinleştirildi.

Fenerbahçe Feyenoord maçı öncesi moral buldu

6 Ağustos Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Lazio karşısındaki performansıyla moral buldu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetiminde sahaya çıkan sarı-lacivertliler, özellikle savunmadaki organize duruşuyla dikkat çekti.