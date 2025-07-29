Beşiktaş, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes’in bonservisinde Benfica’ya ait yüzde 50’lik payı satın aldığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, bu haklar için 10 milyon Euro ödedi.



Beşiktaş’tan KAP’a resmi bildirim

Beşiktaş, Gedson Fernandes transferine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, oyuncunun ekonomik haklarının tamamının artık kulüpte olduğunu duyurdu.

Açıklamada, “Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında %50-%50 olarak paylaşılacaktır maddesindeki 50%’lik pay SL Benfica kulübünden 10.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Gedson artık tamamen Beşiktaş’ın

Bu gelişmeyle birlikte Gedson Fernandes’in tüm ekonomik hakları Beşiktaş’ın eline geçti. Siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun gelecekteki transferinden elde edilecek tüm gelirin sahibi olacak.

Gedson Fernandes, Beşiktaş’ta gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazanmış, orta sahada önemli bir rol üstlenmişti.