Güzellik kraliçesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ekvador’da güzellik yarışmalarında tanınan 25 yaşındaki Esther Gabriela Murillo Cruz, kartel üyelerinin düzenlediği silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Manabí eyaletinde partneri ve 1 yaşındaki kızıyla birlikte seyahat eden Cruz, motosikletli iki kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Olay sırasında ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırıda eşi ve çocuğu da yaralandı

Saldırı sırasında araçta bulunan Cruz’un partneri ve kızı da çeşitli yerlerinden yaralandı. Her iki yaralının da tedavisi devam ederken, bölge polisi olayın faillerini yakalamak amacıyla geniş çaplı bir operasyon başlattı. Saldırganların kimliğinin tespit edilmesi için güvenlik kamerası kayıtları ve tanık ifadeleri inceleniyor.

Geçmişte birçok güzellik yarışmasında birincilik kazandı

Esther Gabriela Murillo Cruz, 2018 yılında “Manabí Eyaleti Kraliçesi” unvanını kazanarak adını duyurmuştu. Aynı yıl içinde üç farklı güzellik yarışmasında daha birincilik elde eden genç kadın, sosyal medyada da önemli bir takipçi kitlesine ulaşmıştı. Ölümü, hem hayranları hem de Ekvador kamuoyunda derin bir üzüntüyle karşılandı.

Toplum hükümeti önlem almaya çağırıyor

Yaşanan olay sonrası çok sayıda kişi sosyal medyada ve yerel basında hükümeti suç çetelerine karşı daha etkili adımlar atmaya çağırdı. Ülkedeki kartel kaynaklı şiddet olaylarının giderek artması, sivil halkın güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor.

Ekvador kartel şiddetinin gölgesinde

Son yıllarda Ekvador, uyuşturucu kartelleri arasındaki çatışmaların merkezlerinden biri haline geldi. Cinayet oranı 2018’e kıyasla sekiz kat arttı ve 2023 yılında 8.000’in üzerine çıktı. Kartellerin yalnızca sokaklarda değil, cezaevlerinde de kontrolü ele geçirdiği belirtiliyor.

Sosyal medya dehşet görüntüleriyle dolup taşıyor

Kartellerin uyguladığı vahşet sosyal medyada da kendine yer buluyor. Bazı gruplar, infaz görüntülerini internette paylaşarak rakiplerine gözdağı veriyor. Köprülerden asılan cesetler, parçalanmış bedenler ve toplu infazlar Ekvador’da neredeyse günlük olaylar haline gelmiş durumda.

Ocak 2024’te bir ayda 781 cinayet işlendi

Yalnızca Ocak 2024’te ülkede 781 cinayet kayıtlara geçti. Aynı yılın başlarında Guayaquil’de bir televizyon stüdyosu silahlı kişilerce basıldı; sunucu canlı yayında ölümle tehdit edildi. Santa Elena eyaletinde düzenlenen bir doğum günü partisi ise silahlı saldırıya sahne oldu, olayda sekiz kişi yaşamını yitirdi.

Ekvador artık kokain ihracatının merkezlerinden biri

Bir zamanlar Güney Amerika'nın sakin ülkeleri arasında yer alan Ekvador, bugün büyük kokain ihracatçılarından biri haline geldi. Uzmanlar, ülkedeki güvenlik açığının ve cezasızlık kültürünün kartel faaliyetlerini körüklediğini belirtiyor.