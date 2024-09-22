Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Eyüpspor’u konuk ederek 2-1'lik galibiyetle sahasındaki başarılı performansını sürdürdü. Siyah-beyazlılar, bu sezon iç sahada çıktığı 4. resmi müsabakadan da 3 puanla ayrılmayı başardı.

İç sahada güçlü performans

Beşiktaş, iç sahada çıktığı son 4 resmi maçta yalnızca galibiyet elde etti. Antalyaspor’u 4-2, Sivasspor’u 2-0 ve Eyüpspor’u 2-1’lik skorlarla mağlup eden siyah-beyazlılar, seyircisi önünde adeta bir kale inşa etti.

UEFA Avrupa Ligi’ndeki başarı

Siyah-beyazlılar, iç sahadaki üstün performanslarının yanı sıra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda da etkileyici bir galibiyet alarak FC Lugano’yu 5-1 mağlup etti. Bu sonuç, takımın hem ligde hem de Avrupa'da nasıl bir ivme kazandığını gösteriyor.

Takım morali yükseliyor

Eyüpspor karşısında alınan bu galibiyet, Beşiktaş'ın moralini yükseltti. Takım, bu başarılı gidişatla birlikte sezon hedeflerine daha kararlı bir şekilde ilerliyor. Taraftarlar, takımlarının bu performansını coşkuyla desteklemeye devam ediyor.