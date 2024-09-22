Zonguldak-Bartın karayolu üzerinde yaşanan trafik kazası, hayatları altüst etti. Kontrolden çıkan bir otomobilin, Efe Tur'a ait şehirlerarası otobüse çarpması sonucunda, 7 yaşındaki Emir Toprak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.

Kazanın detayları

Kaza, Akyamaç köyü mevkisinde, Ramazan Toprak yönetimindeki 67 ZF 499 plakalı otomobilin, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Otomobil, karşı şeride geçerek Bartın'a giden Efe Tur'a ait yolcu otobüsüne çarptı ve takla attı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerine intikal eden jandarma ve sağlık ekipleri, yaralıları hızlı bir şekilde hastaneye ulaştırdı. Araçta bulunan Melek Toprak, Ramazan Toprak ve çocukları Enes Toprak yaralı olarak kurtarılırken, 7 yaşındaki Emir Toprak kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralıların durumu stabil olarak bildirildi ve Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındılar.

Soruşturma başlatıldı

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Kazanın sebebi ve olası ihmallerin tespiti için detaylı bir inceleme yapılacak. Bu trajik olay, bölgede büyük bir üzüntüye yol açtı.