Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana’yı İtalya Serie A ekiplerinden Genoa’ya satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior ONANA ONANA'nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Genoa Cricket and Football Club S.P.A. kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Genoa Cricket and Football Club S.P.A. kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır."
25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Fransız ekibi Marsilya’ya kiralanmıştı. Bu sezon ise Beşiktaş formasıyla 6 maçta görev aldı.