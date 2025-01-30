Muğla’nın Milas ilçesi Ahmet Çavuş Hayıtlı Mahallesi Bahçelievler Mevkii'nde, iddiaya göre 2 yaşındaki bir bebek balkondan düşerek yaralandı. Düşme sonucu çenesinde kırıklar oluşan bebek, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak özel bir hastaneye sevk edildi.

Bebeğin sağlık durumu ile ilgili detaylı açıklama yapılmazken, olayın nasıl gerçekleştiğiyle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını belirtti.