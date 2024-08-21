Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda yarın deplasmanda Lugano ile karşılaşacak. Bu karşılaşma öncesinde Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada kamp kadrosunda Jackson Muleka, Vincent Aboubakar ve Bahtiyar Zaynutdinov dahil edilmedi. 3 futbolcu da UEFA'ya bildirilen listede yer almadı.

Lugano-Beşiktaş maçı ne zaman?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda yarın deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşılaşacak. Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak. Yarın oynananacak maçın rövanşı ise 29 Ağustos Perşembe günü Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda oynanacak. Siyah beyazlıların rakibi elemesi halinda 36 takımlı yeni formatıyla Avrupa Ligi biletini cebine koyacak. Beşiktaş elenmesi halinde ise direkt UEFA Konferans Ligi gruplarına katılacak.

Beşiktaş kamp kadrosu şöyle;