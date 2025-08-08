Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Wilfred Onyinye Ndidi transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, İngiltere Championship ekibi Leicester City ile anlaşmaya vararak, Nijeryalı futbolcuyu 8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bilgilendirmede, transferin tüm şartlarının netleştiği ifade edildi. Açıklamada, “Profesyonel futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi’nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Leicester City Kulübüne toplam transfer bedeli olarak 8 milyon avro ödenecektir.” ifadelerine yer verildi.

Nijeryalı orta saha oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Beşiktaş, tecrübeli futbolcudan orta saha direncini artırmasını ve takımın savunma hattına katkı sağlamasını bekliyor.

Geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla 30 resmi maçta görev alan Ndidi, Premier Lig kariyerinde toplam 220 karşılaşmada forma giydi ve 7 gol attı. 27 yaşındaki futbolcu, Nijerya Milli Takımı’nda da 65 kez sahaya çıktı.