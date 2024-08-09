Süper Kupa maçında Galatasaray'ı farklı galip edip kupayı müzesine götüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Eksik bölgeler için kolları sıvayan Beşiktaş yönetimi PSG forması giyen orta saha Cher Ndour ile prensipte anlaştı. Geçen sezon da siyah beyazlılar için ismi geçen Senegal asıllı İtalyan oyuncunun bu sezon Beşiktaş forması giymesi bekleniyor.

Beşiktaş yönetiminin Amir Hadziahmetovic Rizespor'a transferi tamamlanmasının ardından Ndour'un temsilcisiyle görüşecek ve kendisini siyah beyazlılara bağlayan imzayı atacak. Geçen sezonun ikinci yarısını geçirdiği Braga'da 11 maça çıkan genç yıldız 1 gol kaydetti. 1.90'lık oyuncu hava toplarındaki etkinliğinin yanı sıra yüksek top tekniği ile de dikkatleri çekiyor. 4 milyon Euro piyasa değeri bulunan Ndour'un PSG olan kontratı 2028 yılında sona erecek.