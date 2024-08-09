Çoğumuz, üzüldüğümüzde boğazımızda bir yumru hissederiz; bu his adeta içimize bir yük oturmuş gibi bir algı yaratır. Genellikle bir şehir efsanesi olarak görülen bu his, aslında bilimsel bir temele dayanıyor.

Peki bunun arkasında yatan bilimsel açıklama ne?

Boğazda oluşan düğüm hissinin arkasında yatan bilimsel açıklama, vücudun stres ve duygusal tepkileriyle yakından ilişkili. Ağlama ve üzüntü sırasında boğazımızdaki düğüm hissiyatı, otonom sinir sistemimizin tepkilerinden kaynaklanıyor.

Vagus siniri ve Boğaz kasları devreye giriyor

Ağlamak, genellikle vücudumuzun "savaş ya da kaç" tepkisini tetikleyen adrenalin ve kortizol hormonlarının salgılanmasını sağlar. Bu hormonlar, vagus sinirini devreye sokar. Vagus siniri, beyin ile vücut arasındaki birçok organın işleyişini kontrol eder ve boğaz kaslarının kasılmasına neden olabilir. Bu kasılmalar ise, boğazda bir düğüm hissine neden olabilir.

Hıçkırma ve yutkunma refleksi

Ağlarken derin nefes alır ve sık sık hıçkırırız. Bu durum, boğaz kaslarının düzensiz bir şekilde kasılmasına ve gevşemesine yol açar. Aynı zamanda, yutkunma refleksi de boğaz kaslarının geçici olarak düğümlenmiş gibi hissettirmesine neden olabilir.

Boğazımız düğümleniyor

Sonuç olarak, boğazda yaşanan düğüm hissi yalnızca bir duygusal algı değil, vücudumuzun doğal tepkilerine dayanan gerçek bir fenomendir.