Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadroda düşünülmeyen oyunculardan Bakhtiyor Zaynutdinov’un Dinamo Moskova’ya transfer olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, Rus ekibiyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.



Zaynutdinov resmen Dinamo Moskova'da

Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov’un Rusya Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova’ya transfer olduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Bakhtiyor Zainutdinov’un nihai transferi hususunda Dinamo Moskova Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Bakhtiyor Zainutdinov’a kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” ifadelerine yer verildi.

Kadro planlaması sürüyor

Yeni sezon için kadro yapılanmasını sürdüren siyah-beyazlılar, daha önce Jackson Muleka, Onur Bulut, Ciro Immobile ve Arthur Masuaku ile de yollarını ayırmıştı. Zaynutdinov’un ayrılığı, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı Shakhtar maçı öncesine denk geldi.