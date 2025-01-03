Beşiktaş, Süper Lig’in 18. haftasında Rizespor’a konuk oldu. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada iki takım da galibiyet için mücadele etti. Mert Günok’un yıldızlaştığı maçta, Rizespor’un 90+5’te bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

İlk yarı: Karşılıklı goller

Karşılaşmanın ilk dakikalarında Rizespor, hızlı ataklarla Beşiktaş kalesinde tehlikeler yarattı. Ancak tecrübeli file bekçisi Mert Günok, kritik kurtarışlarıyla gole izin vermedi.

38. dakikada Gedson Fernandes’in talihsiz müdahalesi sonucu top kendi ağlarına gitti ve Rizespor 1-0 öne geçti. Siyah-beyazlılar, 45+3. dakikada Ernest Muçi’nin şık golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı: Mert Günok’tan kritik kurtarışlar

Rizespor, ikinci yarıda da üstün bir oyun sergileyerek galibiyet için bastırdı. Ancak Mert Günok, yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. Beşiktaş da bulduğu fırsatları değerlendiremeyince maç, başladığı gibi berabere sonuçlandı.

Ofsayt gol heyecanı

Maçın son dakikalarında Rizespor’un Jurecka ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Sıradaki karşılaşmalar

Beşiktaş, bir sonraki maçında Bodrum FK’yi Vodafone Park’ta ağırlayacak. Rizespor ise deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.