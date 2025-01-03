Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Tunçbilek istikametinden Kütahya yönüne ilerleyen ambulans ile Haşim Benli Bulvarı’ndan Emet kavşağına gitmekte olan otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

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Kaza detayları

Olay, 43 AJ 845 plakalı ambulans ile 43 ABK 034 plakalı otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti. Kazada otomobil sürücüsü A.İ. yaralanırken, ambulans sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Tavşanlı’da Ambulans Ile Otomobil Çarpıştı 1 Yaralı (2)

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. A.İ., Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA