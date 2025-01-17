Trendyol Süper Lig’de heyecan devam ediyor. 20. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Samsunspor’u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, Bodrumspor galibiyetiyle moral bulurken, ligin iddialı ekiplerinden Samsunspor karşısında üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Beşiktaş'ta üç eksik var

Ev sahibi ekipte, kritik maç öncesinde üç önemli eksik bulunuyor. Paulista, Tayyip Talha ve Necip Uysal sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Rafa Silva, Moatasem Al-Musrati ve Ciro Immobile, kart sınırında bulunuyor ve Antalyaspor maçını riske atmamak için dikkatli olacaklar.

Samsunspor’da hedef galibiyet

Sezonun ilk yarısını üçüncü sırada tamamlayan Samsunspor, Beşiktaş deplasmanında galibiyet arayacak. Kart cezalısı Zeki Yavru maçta forma giyemeyecek. Ancak sakatlığı atlatan Youssef Ait Bennasser’in kadroda yer alması bekleniyor.

Tarihi rekabette 64. randevu

Beşiktaş ve Samsunspor, Süper Lig tarihinde 64. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 63 maçta Beşiktaş 35 galibiyet alırken, Samsunspor 11 kez kazandı. 17 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, İstanbul’da oynanan 31 karşılaşmada 19 galibiyet elde ederek rakibine üstünlük sağladı.

Sezonun ilk yarısında Samsun’da oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 2-0’lık skorla kazanmıştı.

Maç bilgileri

Maç Tarihi: 18 Ocak Cumartesi

18 Ocak Cumartesi Saat: 19.00

19.00 Yayın: beIN Sports 1

Samsunspor’un sezon performansı

Samsunspor, ligde oynadığı 18 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 36 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, Beşiktaş karşısında alacağı galibiyetle zirve yarışında iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Son düdükle zirve yarışı şekillenecek

Beşiktaş ve Samsunspor’un kritik mücadelesi, Süper Lig’in zirve yarışında belirleyici olacak. İki takım da galibiyet parolasıyla sahaya çıkarken, futbolseverler nefes kesen bir maç izlemeye hazırlanıyor.