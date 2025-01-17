Süper Lig'de şampiyonluk yarışında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde önemli bir hamle yaptı. Aston Villa'da forma giyen Brezilyalı stoper Diego Carlos'u kadrosuna katmak için anlaşmaya varıldığı öne sürüldü.

Transferin detayları

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe hem oyuncu hem de Aston Villa ile anlaşma sağladı. Sky Sports'un iddialarına göre ise Fenerbahçe, transfer için yaklaşık 10 milyon sterlin (12 milyon euro) bonservis bedeli ödemeye hazırlanıyor.

Diego Carlos kimdir?

31 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu, Aston Villa'ya 2022 yılında Sevilla'dan transfer olmuştu. Premier Lig ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Carlos, bu sezon 17 maçta forma giydi. Piyasa değeri yaklaşık 11 milyon euro olan deneyimli futbolcu, güçlü fiziği ve hava toplarındaki etkinliğiyle tanınıyor.