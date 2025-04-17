Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 37. başkanını seçmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı camiada heyecanla beklenen olağan seçimli genel kurulun tarihi belli oldu. A Spor’un aktardığı bilgilere göre, Beşiktaş’ta başkanlık seçimi 11 Mayıs 2025 Pazar günü yapılacak.

Serdal Adalı yeniden aday mı?

Mevcut başkan Serdal Adalı’nın yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak şu ana kadar Adalı dışında başka bir ismin resmen adaylığını açıklamaması, seçimin tek adayla yapılabileceği ihtimalini gündeme taşıdı. Camiada bu durum, “rekabet eksikliği mi yoksa birlik mesajı mı?” sorularını da beraberinde getirdi.

Son seçimde rekor katılım

Beşiktaş’ta en son 29 Aralık 2024 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda, 13 binden fazla üye sandığa gitmişti. Bu rakam, kulüp tarihindeki en yüksek katılım oranı olarak kayıtlara geçti. Söz konusu seçimde Serdal Adalı, Hüseyin Yücel’i geride bırakarak Beşiktaş’ın 36. başkanı olmuştu.

11 Mayıs’ta yapılacak kongre, Beşiktaş’ın geleceği açısından büyük önem taşıyor. Takımın sportif başarısı, finansal istikrarı ve yönetim anlayışının şekillenmesinde yeni başkanın rolü belirleyici olacak. Taraftar ve üyelerin, yeni döneme dair beklentileri yüksek.

Gözler yönetim kadrosunda

Seçimin yaklaşmasıyla birlikte gözler, başkan adaylarının oluşturacağı yönetim kurulu listelerine çevrildi. Serdal Adalı'nın, önceki yönetim kadrosundan bazı isimleri koruyup korumayacağı ya da yeni sürpriz isimleri listeye dahil edip etmeyeceği şimdiden kulislerde tartışılmaya başlandı.

Beşiktaş camiası 11 Mayıs’ta sandığa giderek yeni başkanını belirleyecek. Seçimin demokratik, katılımcı ve şeffaf bir ortamda gerçekleşmesi kulüp değerleri açısından da büyük önem taşıyor. Başkan adaylarının vizyonları, projeleri ve kamuoyuna verecekleri mesajlar ise seçim sürecinin en dikkat çeken unsurları olacak.