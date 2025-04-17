Silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan Selçuk Kozağaçlı’nın dün alınan şartlı tahliye kararı, yapılan itiraz üzerine kaldırıldı. Kozağaçlı, gözaltına alınarak yeniden cezaevine gönderildi.

İtiraz üzerine tahliye kararı geri çekildi

Selçuk Kozağaçlı hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 12 yıl, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan ise 1 yıl olmak üzere toplamda 13 yıl hapis cezası verilmişti. Dün alınan şartlı tahliye kararına karşı yapılan itiraz, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bakırköy 2. İnfaz Hakimliği’ne sunuldu.

Disiplin cezaları gerekçe gösterildi

İtiraz dilekçesinde, Kozağaçlı’nın cezaevinde bulunduğu süreçte örgüte destek mahiyetinde sloganlı eylemler gerçekleştirdiği, bu nedenle 6 kez disiplin cezası aldığı ve yazışmalarında örgütsel ifadelerin yer aldığı belirtildi. Ayrıca, örgütten ayrıldığına yönelik herhangi bir somut davranış ya da beyanda bulunmadığı, topluma uyum süreciyle ilgili olumlu bir kanaat oluşmadığı ifade edildi.

İnfaz hakimliği tahliyeyi uygun bulmadı

Dosyayı inceleyen Bakırköy 2. İnfaz Hakimliği, bu gerekçeler doğrultusunda Kozağaçlı’nın şartlı salıverilmesinin uygun olmadığına hükmetti. Mahkeme, önceki tahliye kararını kaldırarak, Kozağaçlı’nın tekrar cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Yeniden cezaevine gönderildi

Kararın ardından gözaltına alınan Selçuk Kozağaçlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine sevk edildi.