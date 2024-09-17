Beşiktaş yönetimi, Onur Bulut’tan sonra genç yetenek Semih Kılıçsoy’un da sözleşmesini iyileştiriyor. Sabah’ta yer alan habere göre, siyah-beyazlılar, yıllık 12 milyon lira kazanan Kılıçsoy’un maaşında artışa gitmeye hazırlanıyor.

Kısa süre içinde Semih Kılıçsoy’un da tıpkı Onur Bulut gibi daha yüksek bir maaşa sahip olması bekleniyor. Yaz transfer döneminde Aston Villa’nın, 16+2 milyon euro ve Alex Moreno teklif ettiği belirtilen Kılıçsoy için Beşiktaş'ın bu teklifi geri çevirdiği ifade edildi.

Semih Kılıçsoy’un Beşiktaş kariyeri

Semih Kılıçsoy, Beşiktaş formasıyla çıktığı 45 maçta 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.