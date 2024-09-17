Konak Belediyesi, Ege Bölgesi’nde tek olma özelliği taşıyan Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi ile toplum sağlığını öncelemeye devam ediyor. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü iş birliğiyle kurulan bu merkez, başta HIV olmak üzere Hepatit B, Hepatit C ve Sifiliz (Frengi) gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklara yönelik ücretsiz test hizmeti sunuyor. Kimlik bilgileri istenmeden yapılan testler sayesinde bireyler, anonim olarak erken teşhis fırsatı yakalıyor.

Herhangi bir ücret talep edilmeyen bu hizmetten faydalanmak için sosyal güvence koşulu da aranmıyor. Merkez, yalnızca test hizmeti sunmakla kalmıyor, aynı zamanda hastalıklardan korunma yöntemleri konusunda da danışmanlık sağlıyor. Parmaktan alınan kanla yapılan testlerin sonuçları ise yaklaşık 20 dakika içinde açıklanıyor. Test sonucu pozitif çıkan bireyler, tedaviye hızla başlanması için sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Ücretsiz ve anonim test imkanı

Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarla mücadelede hayati öneme sahip. Merkeze başvuran kişilerden kimlik bilgisi istenmiyor ve testler tamamen anonim olarak gerçekleştiriliyor. Günlük ortalama 20 kişinin başvuru yaptığı merkezde, HIV ve diğer enfeksiyonlara yönelik testler tamamen ücretsiz olarak sunuluyor.

Toplumsal damgalamaya karşı önlem

Merkez yetkilileri, cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı duyulan toplumsal damgalamanın, birçok kişinin test yaptırmaktan kaçınmasına neden olduğunu belirtiyor. Anonim test hizmetinin, bu damgalamanın önüne geçilmesinde önemli bir adım olduğuna dikkat çeken yetkililer, bu sayede risk altındaki kişilerin erken teşhis şansı yakaladığını ifade ediyor.

Hafta içi randevu alabilirsiniz

Eğer HIV veya diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından kendinizi risk altında hissediyorsanız, İkiçeşmelik’te bulunan Cici Park’taki Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi’ne başvurabilirsiniz. Randevu almak için 0232 484 22 91 numaralı telefonu arayarak, ücretsiz test ve danışmanlık hizmetinden faydalanabilirsiniz.