Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Solskjaer yönetiminde idman

Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapıldı.

İdman, ısınma koşularıyla başladı. Ardından futbolcular, 5’e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Taktik çalışmalar ve çift kale maç

Antrenmanın ikinci bölümünde taktik çalışmalara geçilirken, dar alanda çift kale maç oynandı. Siyah-beyazlılar, hem kondisyon hem de oyun planları üzerinde durdu.

Takım, günün ikinci antrenmanını salonda yapacak. Hazırlıklar maç gününe kadar devam edecek.

Maç Polonya’da oynanacak

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında 31 Temmuz Perşembe günü Polonya’da karşı karşıya gelecek.