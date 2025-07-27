Aydın’ın Efeler ilçesinde zirai alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız sürüyor.
Yangın zirai alanda başladı
Yangın, Efeler ilçesine bağlı kırsal Yılmazköy Mahallesi’nin üst kesimlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ormanlık alana sıçradı
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, çevredeki ormanlık alana sıçradı. Durumun ciddiyet kazanmasıyla müdahale kapasitesi artırıldı.
Yangına havadan 6 uçak ve 8 helikopterle müdahale edilirken, karadan da 30 arazöz sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Yoğun mücadele devam ediyor
Yetkililer, bölgedeki yerleşim alanlarının şimdilik tehdit altında olmadığını ancak ekiplerin olası risklere karşı teyakkuzda olduğunu belirtti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.