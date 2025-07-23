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Haziranda bütçe açığı 33O milyar liraya yükseldi

Sakatlıkları süren Mustafa Hekimoğlu, Fahri Kerem Ay ve Can Keleş antrenmanda yer almadı.

İdman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirildi. Basına kapalı bölümde ise teknik ekip, maçın taktik hazırlıklarına odaklandı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Shakhtar Donetsk ile sahasında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesindeki son çalışma, BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapıldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirdi.

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