Süper Lig'de Adana Demirspor’a mağlup olan Beşiktaş’ta takım içindeki kriz gün yüzüne çıktı. Mert Günok’un soyunma odasında takımı tribünlere götürme çabası, özellikle bazı yabancı oyuncuların tepkisizliği nedeniyle büyük bir tartışmaya dönüştü.

Yerli oyuncular tepki gösterdi

Maçın devre arasında kaptan Mert Günok, takımı tribünlere gidip özür dilemeye çağırdı. Ancak Svensson dışında hiçbir yabancı oyuncu bu çağrıya kulak asmadı. Milliyet'in haberine göre yerli futbolcular adeta çileden çıktı. Soyunma odasında sesler yükselirken, yerli oyuncuların "Sizin tek derdiniz para! Böyle davranacaksanız burada ne işiniz var?” sözleriyle yabancı oyunculara tepki gösterdiği öğrenildi.

Bardağı taşıran olay: Kahve istedi!

Yaşanan gerilimi artıran bir başka detay ise bir futbolcunun tüm bu tartışmalar yaşanırken malzemeciden kahve istemesi oldu. Bu davranışın ardından soyunma odasında kısa süreli bir küfürleşme ve itişme yaşandığı, olayların güçlükle yatıştırıldığı bildirildi.

Mert Günok: Utanç verici

Maçın ardından takım kaptanı Mert Günok, yaşananlara dair büyük bir üzüntüyle şunları söylemişti:

"Burada böyle bir skordan sonra olmaya yüzüm yok. Utanç verici! Bu formanın ağırlığını herkesin bilmesi gerekiyor. Herkes biliyor mu derseniz, cevap veremem. Takım kaptanı olarak geliyorum ama bir şey diyemiyorum. Sözün bittiği yer!"

Başkan Yücel'den sert açıklama

Yaşanan krizi öğrenen Beşiktaş Başkanı Yücel, net bir tavır ortaya koyarak, “Bu şanlı formayı taşımayacak oyuncuları bir dakika bile takımda tutmayacağız” açıklamasını yaptı.

Beşiktaş'ta son dönemde alınan kötü sonuçların yanı sıra yaşanan bu olaylar, teknik ekip ve yönetim için kadroda köklü değişikliklerin sinyalini verdi.