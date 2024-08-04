Beşiktaş, dün Galatasaray ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupa’sını farklı galibiyet alarak müzesine götürmeyi başardı. Oynanan futboldan ve mücadeleden oldukça memnun olan yönetim teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Çaykur Rizespor’dan Emirhan Topçu’yu bonservisiyle kadrosuna katan siyah beyazlılar rotayı sol bek pozisyonuna çevirdi. Hollandalı teknik adam Arthur Masuaku’dan memnun olmasına rağmen orada rekabet düzeyinin artması düşüncesinde olduğu ifade edildi. Bunun üzerine Beşiktaş yönetimi Kasımpaşa forması giyen Yasin Özcan’a talip oldu.

56 maça çıktı

17 yaşındaki stoper orjinli sol bek bu sezon Kasımpaşa'da 34 maça çıktı. Yasin Özcan bu karşılaşmalarda 2 gol sevinci yaşadı. Genç oyuncu takım arkadaşlarına 1 asist yaptı. Genç yaşına rağmen şu ana kadar 56 Süper Lig maçına çıkan genç stoper için birçok Avrupa kulübü de devrede. Ancak milli futbolcu Beşiktaş’ta forma giymek istediğini Kasımpaşa yönetimine bildirdi.