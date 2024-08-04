İzmir, Türkiye'nin en büyük espor etkinliklerinden birine sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ, Riot Games ve Ninja Company iş birliğinde düzenlenen League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi Finali, Fuar İzmir C Hol'de gerçekleştirildi. Espor tutkunları, final maçına büyük ilgi göstererek, saatler öncesinden Fuar İzmir’e akın etti.

Büyük çekişme ve muhteşem geri dönüş

Finalde, Papara SuperMassive ile SonTeklif.com Dark Passage takımları karşı karşıya geldi. Beş saat süren büyük çekişmeli mücadelenin sonunda, Papara SuperMassive 2 – 0 geriye düştüğü maçı 3 – 2 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Takımın geri dönüşü, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Kadrosunda iki Türk, bir Güney Koreli, bir Fransız ve bir İsveçli oyuncu bulunan Papara SuperMassive, şampiyonluk sevincini doyasıya kutladı.

Finalin en değerli oyuncusu: fiesta

Papara SuperMassive’in Güney Koreli orta koridor oyuncusu An Hyeon-seo, oyun içindeki adıyla "Fiesta", gösterdiği üstün performansla finalin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Fiesta'nın oyun boyunca sergilediği stratejik hamleler ve üstün oyun becerisi, takımının zaferinde büyük rol oynadı.

EMEA Masters heyecanı başlıyor

Yaz Mevsimi Playoff aşamasında dördüncü, beşinci ve altıncı olan takımlar, EMEA Masters 2024 elemelerinde yarışacak. İlk üç sırada yer alan takımlar ise ülkemizi Berlin’de yapılacak EMEA Masters 2024’te doğrudan temsil edecek. Papara SuperMassive'in bu büyük zaferi, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek olan takımın moralini yükseltti.