Denizli Ticaret Odası (DTO), "Geleceğin İnsana Yakışır İşlerinin Denizli'de Nitelikli Kadın ve Erkek İş Gücü İçin Teşvik Edilmesi Projesi" kapsamında, kadın girişimcilere özel e-ticaret ve e-ihracat semineri düzenledi. Etkinlik, kadınların dijital pazarlama alanındaki bilgi ve becerilerini artırmayı amaçladı.

E-Ticaret ve E-İhracat semineri: Detaylar ve katkılar

Denizli Ticaret Odası (DTO), Denizli Organize Sanayi Bölgesi (DOSB), Çalışma ve İş Kurumu Denizli İl Müdürlüğü (Denizli İŞKUR), Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) ve Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) iş birliğiyle düzenlenen seminer, kadın girişimcilere e-ticaret ve e-ihracat konusunda derinlemesine bilgi sundu. Seminerde, Digiloop Teknoloji Anonim Şirketi'nin kurucu ortaklarından Raşit Şeran, dijital pazarlama ve e-ticaret ile e-ihracat stratejileri hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Raşit Şeran: Kadınların E-Ticaret ve E-İhracatta başarıya ulaşması

Raşit Şeran, "Bu projeyle bana da geldiklerinde çok mutlu oldum. Kadın istihdamını ve kadın gelişimini destekleyen birçok projeyi destekliyoruz. Bugün burada kadınların yoğunlukta olması bizi sevindirdi. E-ticaret ve e-ihracatın doğru kullanılması, kadınların başarılı olması açısından çok önemli. Piyasada yapay zekâ konuşulurken, biz hâlâ e-ticaret mi e-ihracat mı diye tartışıyoruz. Eğitimler, korkuların aşılması açısından çok değerli" dedi. Şeran, eğitimlerin kadın girişimcilerin e-ticaret ve e-ihracat konusundaki endişelerini azaltma ve onları cesaretlendirme amacını taşıdığını belirtti.

Ayla Taşçıoğlu: E-İhracatın önemi artıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Denizli Kadın Girişimciler İl İcra Kurulu (KGK) Başkanı Ayla Taşçıoğlu, eğitimin önemine vurgu yaptı. Taşçıoğlu, "E-ihracatın önemi artık herkes tarafından biliniyor ve tüketim genellikle e-ticaretle yapılıyor. Kadınlarımıza bu konuda eğitim vermek istedik. Umarım verimli bir eğitim olur" dedi. Ayrıca, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ve ABİGEM personeline teşekkür etti.

Şebnem Soyak: Eğitimden aldığı faydalar

Soyak Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi'nin sahiplerinden Şebnem Soyak, eğitimden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Soyak, "Eğitim, benim beklentimin üzerinde oldu. Çok detaylı ve anlaşılır bir şekilde anlatıldı. Müşterilerime daha kaliteli hizmet verebilmek için bu bilgileri kullanmayı planlıyorum" dedi.

Sonuç ve gelecek perspektifi

DTO’nun düzenlediği bu tür eğitimler, kadın girişimcilerin dijital pazarlama ve e-ticaret alanında daha yetkin hale gelmesini sağlıyor. Bu tür girişimler, kadınların iş dünyasında daha etkin rol almasına ve rekabetçi bir ortamda başarılı olmalarına katkıda bulunuyor.