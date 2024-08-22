İlk yarıda goller peş peşe

Mücadelede ilk gol Beşiktaş’tan geldi. 21. dakikada Paulista'nın uzun pasında topla buluşan Gedson Fernandes, sağ ayağıyla kaleyi hedefleyerek siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi. Ancak bu üstünlük uzun sürmedi. 34. dakikada Zanotti'nin ceza sahasına gönderdiği topu Bislimi düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ve skoru 1-1 yaptı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıdaki hızlı başlangıç

İkinci yarıda Beşiktaş, hızlı bir başlangıç yaptı. 52. dakikada Gedson Fernandes, Rafa Silva'nın pasında tekrar sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi. Ancak Lugano, 55. dakikada Steffen’in attığı golle eşitliği sağladı. Beşiktaş’ın 2-1 üstünlüğü kısa sürdü. 63. dakikada Gabriel Paulista'nın ters vuruşuyla top kendi ağlarına gitti ve Lugano 3-3 eşitliği yakaladı.

Maçtan önemli dakikalar

dakikada Lugano'nun sağdan geliştirdiği atakta Aliseda'nın arka direkteki vuruşu kaleci Mert Günok tarafından kurtarıldı. Paulista, topun kaleye girmesine izin vermedi.

dakikada Beşiktaş’ın golü geldi. Paulista'nın uzun pasında Gedson Fernandes, çaprazdan sert bir şutla topu ağlara gönderdi.

dakikada ev sahibi ekip Lugano, Mahmoud’un sağ çapraza gönderdiği topu Zanotti’nin ön direğe pasıyla değerlendirdi. Bislimi’nin düzgün vuruşuyla skoru eşitledi.



Rövanş maçı heyecanı

Mücadelede başka gol olmayınca, Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki ilk Avrupa maçında sahadan 3-3’lük eşitlikle ayrıldı. Rövanş maçı 29 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadı’nda oynanacak. Play-off turunu geçen ekip, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak Avrupa Ligi'nin biletini alacak.