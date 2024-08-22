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Çocuğun yardım çağrısı üzerine, Hersek Plajı’nda görevli cankurtaran ekipleri hemen harekete geçti. Ekipler, bir tekne ile çocuğun yanına ulaştı. Çocuğu güvenli bir şekilde tekneye aldıktan sonra kıyıya getiren ekipler, çocuğu ailesine teslim etti.

Olay, Hersek Plajı’nda meydana geldi. Deniz simidiyle yüzme eğlencesine çıkan çocuk, rüzgar ve akıntının etkisiyle kıyıdan yaklaşık 700 metre uzaklaştı. Çocuk, deniz ortasında kendisini güvende hissetmeyerek korku dolu anlar yaşadı.

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