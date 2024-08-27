UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla Dolmabahçe'de karşılaşacak olan Beşiktaş bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Siyah - beyazlılar, Bundesliga ekibi Augsburg'un savunma oyuncusu Felix Uduokhai'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Felix Uduokhai’nin satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Augsburg kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Uduokhai’ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

Uduokhai kimdir?

Nijerya asıllı Alman vatandaşı olan Uduokhai, 9 Eylül 1997’de Almanya’da dünyaya geldi. Futbola 11 yaşında Erzgebirge Aue ile başlayan Felix daha sonra 1860 Münih'in gençlik akademisine katıldı.

1860 Münih'in alt yaş kategorilerinde forma giyen Alman futbolcu 2016 yılında A takıma yükselme başarısı elde etti. Performansıyla kısa sürede Bundesliga 1 ekibi Wolfsburg’un dikkatini çekti ve 2017’de 1 milyon Euro’ya transfer edildi. 2017-18 sezonunda Wolfsburg’un ilk 10 Bundesliga maçından 9’unda oynadı. Bir yıl sonra Augsburg tarafından 7 milyon Euro’ya satın alınan Uduokhai, Joachim Löw’ün teknik direktörlük döneminde Almanya A Milli Takımı’na çağrıldı. 5 sezon Ausburg forması terleten Uduokhai, toplamda 125 maça çıktı. Bu müsabakalarda 3 gol ve 1 asist katkısı verdi.